Сенцов на суді: співробітники ФСБ душили мене пакетами і били кийками, вимагаючи дати "правильні" свідчення

На початку виступу він заявив, що не вважає цей суд легітимним. "Я громадянин України, який був незаконно захоплений співробітниками ваших спецслужб", - сказав Олег Сенцов, передає "Українська правда".

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Олег Сенцов також розповів, що брав участь у подіях на Майдані у Києві, а після окупації Росією Криму повернувся туди. "Я був на Майдані, і це головний вчинок у моєму житті. Ми виступали проти злочинця-президента", - сказав він.

Украиснкий режисер заявив, що займався в Криму волонтерською діяльністю. "Після того, як ваша країна окупувала мою Батьківщину, ми продовжили волонтерську роботу. Але я ніколи не закликав до насильства. Я займався допомогою журналістам, які висвітлювали події в Криму, допомагав перекладачами, організовував брифінги", - сказав Олег Сенцов.

Він повідомив суду, що з усіх фігурантів по цій справі знайомий тільки з Геннадієм Афанасьєвим і з Олександром Кольченком, але знав його раніше за позивним Тундра, а його прізвище дізнався тільки в суді. "Я знаю тільки Гену Афанасьєва і Сашу Кольченка. Інших не знаю. Я розумію, що мої пояснення не вплинуть на вирок", - сказав режисер.

Він підкреслив, що вони підтримували заблоковані російським спецназом українські військові частини.

У своєму виступі Олег Сенцов докладно розповів про своє затримання і допит: "Мене кинули в мікроавтобус, з мішком на голові привезли в будівлю колишнього СБУ на Івана Франка. Почався дуже жорсткий допит, мене питали, кого я знаю з активістів, хто збирався підривати пам'ятники. Мене почали бити ногами, руками, палицями, лежачи і сидячи. Коли я відмовлявся говорити, почали застосовувати удушення. Мене душили пакетами. Душили 4 рази.

Я багато раз бачив у кіно, і не розумів, як люди на цьому ламаються. Але це дуже страшно, ваша честь. Вони погрожували згвалтувати мене палицею, вивезти в ліс і там закопати. Години через чотири вони стомилися, і повезли мене на обшук. Тільки там я дізнався, що це - співробітники ФСБ. Вони там очікували побачити терористів і зброю, а знайшли лише мою дитину - вона була присутня при обшуку, про що в протоколі не йдеться. Знайдені гроші - це гроші моєї кіностудії для зйомок фільму "Носоріг".

За словами Сенцова, російські спецслужби йому запропонували дати свідчення проти керівництва Майдану. "Мені запропонували дати свідчення на керівництво Майдану і отримати 7 років, або стати керівником і отримати 20", - сказав він.

"Через 3 дні вже знайшли зброю, тому що яка терористична група без зброї... Через півроку ФСБ дивним чином виявила на моєму ноутбуці 2 файли про виготовлення вибухових речовин", - сказав він.

"Сказав все, що хотів, далі в цьому концерті брати участь не буду. Робіть, що хочете, я буду тихенько сидіти, на запитання не відповім", - заявив Олег Сенцов.