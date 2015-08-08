В Міноборони планують "очистити" військові виші від непрофесіоналів

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на заяву міністра оборони України Степана Полторака на розширеному засіданні колегії оборонного відомства.

"Я вимагаю від керівників військових навчальних закладів протягом цього місяця провести переатестацію викладацького складу. Я прошу вас очиститися від непрофесіоналів і тих, хто не поділяє наше прагнення до перемоги", - підкреслив він.

Міністр оборони також згадав про необхідність зміни підходів до підготовки офіцерів.

"Треба переглянути навчальні плани, щоб більше уваги приділяти практичним заняттям, бойової підготовки. Ми повинні вчити наших офіцерів приймати рішення в реальних умовах, максимально наближених до бойових", - зазначив глава оборонного відомства.

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Крім того, міністр доручив розробити зміни до законодавства, щоб мати можливість максимально залучати до викладання офіцерів, які мають бойовий досвід, зокрема під час проведення АТО.