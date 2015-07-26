Начальником Одеської ДАІ став колишній спецназівець - ЗМІ
08:44, 26 липня 2015Суспільство
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Одеську ДАІ очолив підполковник міліції Олександр Одіжний.
ДАІ Одеської області очолив Одіжний / dumskaya.net
Про це повідомила Думская з посиланням на прес-службу ДАІ в Одеській області.
Особовому складу його представив начальник обласного УВС Георгій Лорткіпанідзе, йдеться у повідомленні.
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Стало відомо, що Олександр Одіжний працює в органах внутрішніх справ з 1996 року. До призначення на посаду працював у спецпідрозділі «Шторм» командиром взводу. У складі батальйону брав участь у бойових діях у зоні АТО.
Як повідомляв УНІАН, одеську міліцію очолив екс-заступник глави МВС Грузії Георгій Лорткіпанідзе.
Нагадаємо, Лорткіпанідзе став громадянином нашої країни 11 червня. Відповідний указ підписав президент Петро Порошенко.
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