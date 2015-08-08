У Малі в заручниках у терористів було четверо українців, один з них загинув - МЗС

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, один з українських бранців загинув, ще одному вдалося втекти від нападників, і зараз він знаходиться на базі МІНУСМА (місія ООН в Малі) в провінції Мопті. Двох українців звільнив спецпідрозділ поліції Малі, і вони в даний час знаходяться в безпеці.

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За інформацією Посольства України в Алжирі, зараз посольство спільно з компетентними органами Малі та місією ООН намагаються встановити особисті дані загиблого громадянина України і з'ясувати обставини його загибелі.

"Також приймаються термінові заходи для встановлення зв'язку з звільненими українцями з метою визначення їх стану та надання необхідної консульської допомоги", - зазначили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в Малі, в місті Севаре, невідомі вчинили збройний напад на готель "Byblos".

За попередньою інформацією, метою нападників стало захоплення заручників з числа громадян іноземних держав, які проживають у цьому готелі.

Всього в результаті нападів загинули щонайменше 13 людей.