У Малі терористи з боєм захопили готель, в заручниках - українські пілоти ООН (відео)

Про це повідомляє FRANCE 24.

Щонайменше 7 осіб, у тому числі 4 солдата та 2 бойовика загинули внаслідок нападу на готель в Сєваре (Малі), в результаті якого терористи захопили багато заручників, - заявляють в армії Малі.

Кореспондент FRANCE 24 Ахмед Ель Кору також додав, що на момент нападу на готель, там перебували українські пілоти місії ООН (готель користується популярністю у військових MINUSMA - місії ООН зі стабілізації ситуації в Малі).

Нападники увірвалися до готелю "Біблос" в п'ятницю рано вранці з метою захоплення в заручники відвідувачів-громадян західних країн.

Представник малійської армії Сулейман Дембеле заявив, що під час нападу терористів, в готелі крім українців також перебували громадяни ПАР та Франції.

Інше джерело серед малійських військових повідомляє, що терористи з самого початку планували захоплення заручників, і додає, що в ході облоги готелю 2 військовослужбовців загинули, і ще 3 отримали поранення.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар МЗС Мар'яна Беца повідомила в Twitter про напад терористів на готель в Сєваре, під час якого серед заручників опинився громадянин України.