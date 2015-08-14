Росія готує провокації до Дня Незалежності України – Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олександр Турчинов сказав під час брифінгу на полігоні Київського бронетанкового заводу.

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"Це не є таємницею, що Росію дуже дратує наша незалежність, і день нашої незалежності це для Росії чорний день. Тому всі провокації вони готують або напередодні Дня Незалежності, або в сам День Незалежності. Тому у нас підвищена готовність до відбиття будь-яких провокацій", - сказав Турчинов, говорячи про можливість загострення ситуації напередодні Дня Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, Турчинов 10 серпня заявляв, що спецслужби Росії готують на окупованій території Донбасу масштабні провокації з великою кількістю жертв.