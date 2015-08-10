Бойовики готують провокації та шиють українську форму - штаб
Бойовики вже неодноразово тероризували місцеве населення, одягнувши перед цим військову форму українського зразка для дискредитації ВСУ.
Про це повідомляють на офіційній сторінці штабу АТО в Facebook.
"Водночас, за нашими оперативними даними, противник активно готується до провокацій, намагаючись всіма способами звинуватити у ескалації конфлікту ЗС України", - говориться в повідомленні.
Також наголошується, що на швейній фабриці в Свердловську, Луганської області, шиються 200 комплектів військової форми українського зразка - з шевронами та нашивками.
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"Враховуючи, що бойовики вже неодноразово в українському однострої тероризували місцеве населення, можна припустити, що до подібної тактики ворог вдаватиметься знову", - зазначають в штабі АТО.
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