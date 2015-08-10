Турчинов: Росія готує масштабні криваві провокації на Сході України

Про це заявив Секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба відомтсва.

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"На окупованій території російські спецслужби здійснюють підбір об'єктів масового скупчення людей: дитячі садочки, навчальні заклади, житлові будинки, об'єкти інфраструктури тощо, та відпрацьовують сценарії організації терактів", - сказав Турчинов, додавши, що російське керівництво ставить завдання під час терактів довести кількість жертв серед мирного населення на окупованих територіях "до кількості, співставної з кількістю загиблих внаслідок трагедії рейсу МН17".

Секретар РНБО також наголосив, що злочинні провокації плануються Москвою, щоб звинуватити керівництво України в злочинах проти людяності "та ініціювати на міжнародному рівні питання щодо притягнення української влади до відповідальності".

"Цей кривавий злочин планують організувати під виглядом ударів українських збройних сил у відповідь на численні провокації", - пояснив він.

Турчинов зазначив, що за задумом російських спецслужб, "криваві теракти мають відвернути увагу світової громадськості від відповідальності Росії за збитий "Боїнг", легітимізувати та виправдати активізацію російської агресії, а також позбавити Україну підтримки у світі та призвести до її міжнародної ізоляції".