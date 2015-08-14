В Україні за три місяці мають "декомунізувати" 908 населених пунктів (карта)

Як повідомляє Український інститут національної пам'яті, згідно з законом, громади мають до 21 листопада дати пропозиції щодо нових чи повернення історичних назв населених пунктів, що пов’язані з комуністичним тоталітарним минулим.

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"За останній місяць список збільшився на 30 населених пунктів. Згідно з оновленими даними назви 908-ми населених пунктів підпадають під дію закону. За прогнозами науковців, ця кількість може сягнути тисячі назв", - йдеться у повідомленні.

Згідно із даними моніторингу УІНП відповідно до закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", зміні підлягають назви 30 міст і 51 містечка (смт), 711 сіл та 116 селищ (станом на 13 серпня, дані оновлюються).

За даними інституту, якщо місцева влада до 21 листопада 2015 р. не подадуть до Верховної Ради свої пропозиції щодо нових назв населених пунктів, депутати до 21 лютого 2016 р. приймуть рішення про перейменування на підставі рекомендацій Українського інституту національної пам’яті.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент Петро Порошенко підписав закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", який був прийнятий Верховною Радою 9 квітня.