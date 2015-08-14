У лікарні помер госпіталізований після ДТП водій голови Конституційного суду

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, у справі призначено низку довгострокових експертиз, після закінчення яких стане зрозуміло, чи був винен в аварії водій Бауліна.

Якщо цей факт буде доведений, то справу закриють ще до суду у зв'язку зі смертю винуватця.

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Як повідомляв УНІАН, ДТП сталася близько 20.00 26 липня на 320 км автодороги «Київ-Харків».

Внаслідок зіткнення автомобілів Nissan і Toyota Camry на місці аварії загинули дві людини: водій і пасажир автомобіля Nissan. Інший пасажир – хлопчик 2003 р. отримав травми, несумісні з життям, і помер вночі в реанімації.

Дівчинка 2004 р., яка також перебувала в автомобілі Nissan, була госпіталізована у важкому стані в реанімаційне відділення Полтавської дитячої міської клінічної лікарні.

Водій і пасажир автомобіля Toyota Camry з важкими травмами направлені до реанімації у Полтавську обласну лікарню. Пасажиром був голова Конституційного Суду України Баулін, який потрапив у лікарню з черепно-мозковою травмою, рваними ранами голови і ніг. 13 серпня він виписався з полтавської лікарні і зараз перебуває в одній з київських клінік.