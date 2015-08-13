Голова КСУ Баулін після ДТП виписався з полтавської лікарні і повернувся до Києва

Про це УНІАН повідомили в обласній клінічній лікарні імені М. В. Скліфосовського.

Там зазначили, що 26 липня після ДТП з черепно-мозковою травмою та рваними ранами голови і ніг до них прибув Баулін. Після проведення лікування сьогодні він виписався з лікарні і зараз знаходиться в одній з київських лікарень.

Нагадаємо, 26 липня на 320 км траси Київ - Харків біля села Циганське машина «Toyota Camry» Юрія Бауліна зіткнулася з автомобілем «Nissan», в якій їхала сім'я з Полтави. В результаті цього двоє пасажирів «Nissan» загинули на місці - чоловік і жінка. У машині також були діти - їх 12-річна дочка та 12-річний син знайомих, якого вони підвозили. Після аварії дітей госпіталізували в дитячу лікарню на Леваді, але хлопчик не вижив.

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Голова КСУ, який сидів на пасажирському сидінні і в результаті ДТП у важкому стані, був госпіталізований в полтавську обласну клінічну лікарню імені М. В. Скліфосовського.

Винним у трагедії вважають водія голови Конституційного суду України, який вилетів на зустрічну смугу, про що заявляв Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.