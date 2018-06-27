Незалежність у Майданах і площах (фоторепортаж)

Незалежність у Майданах і площах (фоторепортаж)

10:00, 20 серпня 2015
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Майдан Незалежності у Києві, що вважається головною площею країни, має понад десяток "побратимів" - у різних куточках України багато міст і містечок можуть похизуватися площами з ідентичною назвою.

Продовжуючи цикл матеріалів до Дня Незалежності України, УНІАН пропонує вам дізнатись, як виглядають численні майдани і площі Незалежності у різних регіонах нашої держави.

Наприклад, ось Майдан Незалежності у Хусті Закарпатської області:

Майдан Незалежності у місті Хуст / neo7777vitaha.lj.com

Площа Незалежності в Одесі

рваф

Раніше площу хотіли переіменувати у площу Дерев'янка

dumskaya.net

Суми - Площа Незалежності

УНИАН

Вінниця - Площа Незалежності

Площа у Вінниці / wikimapia.org

Площа Незалежності - Кременчук Полтавської області

Сколе Львівської області - Майдан Незалежності

Фото: ukrmap.biz

У місті Миколаєві Львівської області на Майдані Незалежності навіть встановлено пам'ятник на честь Незалежності

wikimedia.org

У місті Буську Львівської областіhttp://kartagoroda.com.ua/

Стрий, Львівська область. Майдан Незалежності розташований у центрі міста - одна з головних площ. На Майдані встановлений єдиний в Україні пам’ятник-триптих Тарасу Шевченку, Івану Франку, Лесі Українці відкритий 24 серпня 1995 року

Фото: sez.hiblogger.net/

Рівне – площа Незалежності

Хмельницький -  Майдан Незалежності

memory.gov.ua

Полтава - площа Незалежності 

ukrmap.biz

Пирятин (райцентр Полтавської області) - площа Незалежності

kartagoroda.com.ua

Тернопільська область, Підгайці, майдан Незалежності

Тернопільська область, Бережани, майдан Незалежності

Луцьк, площа Незалежності

remix-filosof.livejournal.com/

Тернопільська область, Ланівці, майдан Незалежності

batkivshchyna.te.ua/

Гусятин, Тернопільська область, майдан Незалежності

http://zbruc.eu/

Тернопільська область, Шумськ, майдан Незалежності

wikimedia.org

Ймовірно, у нашій добірці представлені не усі майдани та площі, що носять ім'я Незалежності - редакція із задоволенням додасть фото та місцезнаходження тих площ, які ми не знайшли, якщо ви, шановні читачі, вкажете нам на це у коментарях під цим фоторепортажем.

УНІАН

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