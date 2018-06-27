Незалежність у Майданах і площах (фоторепортаж)

Продовжуючи цикл матеріалів до Дня Незалежності України, УНІАН пропонує вам дізнатись, як виглядають численні майдани і площі Незалежності у різних регіонах нашої держави.

Наприклад, ось Майдан Незалежності у Хусті Закарпатської області:

Площа Незалежності в Одесі

Раніше площу хотіли переіменувати у площу Дерев'янка

Суми - Площа Незалежності

Вінниця - Площа Незалежності

Площа Незалежності - Кременчук Полтавської області

Сколе Львівської області - Майдан Незалежності

У місті Миколаєві Львівської області на Майдані Незалежності навіть встановлено пам'ятник на честь Незалежності

У місті Буську Львівської області

Стрий, Львівська область. Майдан Незалежності розташований у центрі міста - одна з головних площ. На Майдані встановлений єдиний в Україні пам’ятник-триптих Тарасу Шевченку, Івану Франку, Лесі Українці відкритий 24 серпня 1995 року

Рівне – площа Незалежності

Хмельницький - Майдан Незалежності

Полтава - площа Незалежності

Пирятин (райцентр Полтавської області) - площа Незалежності

Тернопільська область, Підгайці, майдан Незалежності

Тернопільська область, Бережани, майдан Незалежності

Луцьк, площа Незалежності

Тернопільська область, Ланівці, майдан Незалежності

Гусятин, Тернопільська область, майдан Незалежності

Тернопільська область, Шумськ, майдан Незалежності

Ймовірно, у нашій добірці представлені не усі майдани та площі, що носять ім'я Незалежності - редакція із задоволенням додасть фото та місцезнаходження тих площ, які ми не знайшли, якщо ви, шановні читачі, вкажете нам на це у коментарях під цим фоторепортажем.

УНІАН