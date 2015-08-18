Через війну на Донбасі Київ провалився в рейтингу міст на 132-е місце, по сусідству - Дамаск та Тріполі

Про це повідомляє видання ABC.net з посиланням на дані Economist Intelligence Unit.

Міста оцінювалися за рівнем охорони здоров'я, освіти, стабільності, культури, навколишнього середовища та інфраструктури.

1-е місце в переліку посів Мельбурн, набравши 97,5 балів зі 100 можливих. Крім Мельбурна, в першу п'ятірку міст потрапили Відень (Австрія), Ванкувер (Канада), Торонто (Канада), Аделаїда (Австралія).

У статті наголошується, що Київ опинився в кінці списку з 43,4 бали через бойові дії, які точаться на сході України.

Всього за останні 5 років Київ втратив понад 25 балів, опинившись по сусідству з такими містами, як Тріполі (Лівія), Лагос (Нігерія), Порт-Морсбі (Нова Гвінея) та Дакка (Бангладеш). Останнє, 140-е місце посів Дамаск (Сирія).

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Крім Києва, цього року значно втратили свої позиції через введення санкцій проти Росії Санкт-Петербург та Москва. Москва опинилася на 81 місці з 72,8 балів, а Санкт-Петербург - на 77 місці з 74,1 балів відповідно.