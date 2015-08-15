Напруженість у зоні АТО зростає, за добу зафіксували найбільшу кількість обстрілів за півроку

Напруженість у зоні проведення антитерористичної операції на сході України продовжує зростати, за останню добу бойовики обстріляли позиції українських військових найбільшу кількість разів за останні півроку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«У зоні проведення антитерористичної операції напруженість ситуації знову зростає, за минулу добу зафіксовано найбільшу кількість обстрілів з боку незаконних збройних формувань за останні шість місяців», - сказав Лисенко.

При цьому він додав, що попри інтенсивність обстрілу, за минулу добу в зоні АТО не загинув жодний український військовий, але двоє військовослужбовців дістали поранення.

За його словами, бойовики обстрілюють позиції як сил АТО, так і житлові квартали населених пунктів, розташованих неподалік від лінії зіткнення.

Найскладніша ситуація, за інформацією Лисенка, спостерігається на Донецькому напрямку.

«На Донецькому напрямку ситуація продовжує залишатися надзвичайно складною. Противник порушує режим тиші на всій лінії зіткнення. Саме на цій ділянці фронту ворог найчастіше використовує установки «Град», 152-міліметрову артилерію», - наголосив прес-секретар.

Він уточнив, що зокрема, обстріли з важкої артилерії зафіксовані в районі Світлодарського водосховища, Донецького аеропорту і на Маріупольському напрямку.

Водночас Лисенко зазначив, що на Луганському напрямку противник не використовував важкого озброєння, проте в хід ішли міномети калібру 82 міліметри, гранатомети і стрілецька зброя.

Відповідаючи на питання про можливі причини активізації бойовиків на Донбасі, він не виключив, що зростання кількості обстрілів пов'язане з наближенням Дня Незалежності України.

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«Нам поки що достеменно невідомі плани бойовиків, але, враховуючи ситуацію, і спостерігаючи за динамікою збільшення інтенсивності, можна передбачати, що саме до Дня Незалежності бойовики хочуть зробити неприємний сюрприз для нас», - сказав Лисенко.

Разом з тим він наголосив, що українські військові дотримуються Мінських угод і відкривають вогонь тільки у відповідь на дії супротивника, однак при цьому відстежують всі переміщення ворога і готові відбити будь-які можливі атаки бойовиків.