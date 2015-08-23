Аваков анонсував створення нової поліції ще у 8 містах

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсував створення підрозділів нової поліції до кінця року ще у 8 містах - обласних центрах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МВС заявив під час брифінгу після завершення церемонії складання військової присяги співробітниками нової патрульної поліції Львова.

Він зазначив, що на черзі запуск нової патрульної поліції в Одесі, Харкові, Миколаєві, Дніпропетровську. А до кінця року ще у 8 містах, обласних центрах України, буде оголошено набір.

Аваков також зазначив, що до кінця вересня запрацює нова дорожня поліція, яка спочатку на трасі Київ - Житомир замінить співробітників Державтоінспекції, а далі на інших автошляхах.

Що стосується нової поліції Львова, то, за словами Авакова, лише 9,8% тих, хто служив у старій міліції, працюватимуть у патрульній поліції міста. Він також зазначив, що у Львові був найвищий конкурс - 30 осіб на місце. Всього було подано 13 тис. анкет, з них відібрано близько 600 слухачів.

“Львів'яни сьогодні аплодували новій поліції... Сьогодні ми дали старт їхній роботі і тепер від них залежить, як вони себе проявлять на службі у держави і народу. Старій міліції, серед яких є багато хороших професіоналів, ми даємо шанс продовжити службу, якщо вони готові до змін і реформування підходів до своєї роботи”, - сказав Аваков.

У свою чергу прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час брифінгу заявив, що в державі також повинна завершитися реформа судової системи, органів прокуратури і системи юстиції.

“Завдання стоїть перед парламентською коаліцією завершити реформу правоохоронних органів і проводити системні зміни в реформуванні судової системи та органів прокуратури. Так як було - вже не буде. Будемо будувати все по-новому”, - зазначив Яценюк.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що керівник нової патрульної поліції Львова Юрій Зозуля “буде мати повну мою підтримку, як мера міста, в усьому”.

Як повідомили у прес-службі обласної міліції, сьогодні на патрулювання Львова виходять на 50 автомобілях Toyota Prius 406 нових патрульних поліцейських, серед яких 20% жінок.

Також під час складання урочистої присяги прем'єр-міністр вручив квіти і побажав щасливої служби невістці загиблого рік тому в АТО генерала Cергія Кульчицького Ірині Кульчицькій, яка призначена заступником керівника нової поліції Львова.