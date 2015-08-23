Яценюк переконаний, що потрібно ввести загальну присягу на вірність Україні





Про це заявив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк у неділю, 23 серпня, під час церемонії урочистого підняття Державного прапора України у Львові, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Настав час, щоб в Україні був ухвалений закон України про державний прапор. І такий закон буде внесено до парламенту», - наголосив він.

«Цей закон передбачає повагу до національного символу держави, визначає, що в кожній державній установі, в кожній школі, в кожній лікарні й на кожному подвір'ї повинен майоріти український державний прапор. Цей прапор є ознакою нашої єдності, нашої незалежності, віри в наше майбутнє», - підкреслив глава уряду.

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На переконання Яценюка, частиною закону про державний прапор України має бути введення присяги на вірність Україні, «коли кожен українець, кожна дитина в кожній школі, студент і депутат парламенту складає присягу на вірність Українській державі - присягу не тільки словами, а серцем і духом, присягу країні, яка бореться й перемагає, країні, яка незламна».