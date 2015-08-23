У Львові Яценюк та Аваков дають старт новій поліції

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та глава МВС Арсен Аваков у Львові беруть участь у церемонії складання присяги співробітниками нової патрульної поліції.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисті заходи розпочалися біля міської ратуші.

400 працівників нової поліції після складання присяги приступлять до патрулювання Львова.

За урочистою церемонією спостерігають кілька сотень львів'ян, які прийшли на площу Ринок з державними прапорами України.

Яценюк у зверненні до присутніх зазначив, що після Києва нова поліція прийшла і до Львова. “І це не просто нова форма, це новий формат роботи, який крок за кроком змінить Україну”, - заявив прем’єр.