Аваков пообіцяв "гідним міліціонерам" дати шанс на службу у новій поліції (відео)

Про це глава МВС Арсен Аваков заявив сьогодні, 23 серпня, після церемонії складання присяги працівниками новоствореного підрозділу патрульної поліції Львова.

Тим не менше, у Львові був один з найвищих конкурсів – близько 20 осіб на місце. Дуже високі показники за кількісті кандидатів на службу мають Хмельницький і Закарпаття – 23 особи на місце. Також міністр внутрішніх справ наголосив, що 80% кандидатів мають вищу освіту.

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«Це дуже серйозний відбір, і ми матимемо дуже якісну поліцію», – зазначив Аваков.

Він також закликав працівників міліції, серед яких дуже багато гідних людей, щоб вони прийняли для себе рішення, чого вони хочуть. Якщо міліціонери готові служити Батьківщині по-новому, кожний з них отримає свій шанс.

Глава МВС зазначив, що реформи у МВС зустрічають опір з боку тих, хто лобіює якісь свої інтереси або не хоче змін у країні.

«Наше завдання – робити те, що кожен повинен робити на своєму місці, і йти вперед. Поки у нас виходить, ми всією командою будемо працювати над цим питанням», – наголосив міністр внутрішніх справ України.