Клімкін: боротьба за Сенцова і Кольченка триватиме

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін написав у "Tвіттері". Дипломат зазначив, що приголомшений вироком за злочини, яких Олег Сенцов і Олександр Кольченко не скоювали. "Ми не здаватимемося в боротьбі за них", - підкреслив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. Сьогодні, 25 серпня, суд у російському Ростові-на-Дону виніс обвинувальний вирок Сенцову та Кольченку, засудивши їх до 20 та 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

В свою чергу світові політики та посольства різних країн вже відреагували на вирок російського суду. Так міністерство закордонних справ Великобританії вважає вирок Олегу Сенцову і Олексанру Кольченку політично вмотивованим. Про це заявив міністр у справах Європи британського міністерства Девід Лідінгтон, повідомляє ВВС Україна. Він, зокрема, назвав рішення російського суду "непропорційним і політично вмотивованим", додавши, що Лондон "глибоко занепокоєний" цим вироком.