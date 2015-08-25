Суд у Росії засудив Кольченка до 10 років позбавлення волі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення сьогодні було оголошено в суді. "На підставі ч. 3 ст. 69 Кримінального кодексу РФ остаточне покарання за сукупністю злочинів призначити Кольченко шляхом часткового складання призначених покарань у вигляді позбавлення волі на строк 10 років у виправній колонії суворого режиму", - сказав суддя.

Читайте такожКольченко в суді заявив, що не терорист і відмовився відповідати на питання

Строк відбування покарання Олександром Кольченком за рішенням суду обчислюється з 25 серпня 2015 серпня, але при цьому враховується у строк відбування покарання перебування під вартою з 16 травня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі.

Олега Сенцова і Олександра Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ РФ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії «Правого сектора». Згідно з версією російського слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

В ході суду Сенцов і один з головних свідків звинувачення, раніше судимий кримчанин Геннадій Афанасьєв, заявили про те, що їх жорстоко катували. Афанасьєв на суді відмовився від своїх свідчень проти Сенцова.

Звинувачення вимагало для Олега Сенцова 23 роки суворого режиму, для Кольченко - 12 років.