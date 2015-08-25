Суд продовжив утримання під вартою колишнього мера Слов'янська Штепи

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд ухвалив через те, що дія попередньої заходи закінчується 2 вересня.

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Крім того, суд зазначив, що Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає альтернативних запобіжних заходів для осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочинів, за які судять Нелю Штепу.

Крім того, суд зазначив, що існує ризик впливу підсудної на свідків і спроби сховатися від суду.

"Клопотання прокурорів задовольнити. Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Штепи Нелі Ігорівни продовжити до 23 жовтня 2015 року включно", - сказав суддя.

Довідка УНІАН. Колишнього мера Слов'янська Донецької області Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня їй було оголошено остаточну підозру у скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 110 і ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей"; "створення терористичної групи чи організації").