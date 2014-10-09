Колишньому меру Слов'янська Штепі висунута остаточна підозра

Про це сказав прокурор Харківської області Юрій Данильченко. За його даними, Нелі Штепі висунули остаточну підозру про причетність до злочинів за ч. 3. ст. 110 і ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність держави, що спричинило жертви"; "створення терористичної групи чи організації").

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Юрій Данильченко зазначив, що колишній мер і її адвокати відмовилися підписувати протоколи.

Прокурор висловив переконання, що матеріали по цій справі наступного тижня будуть відкриті для ознайомлення, після чого за результатами підписання процесуальних протоколів, матеріали будуть направлені до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, колишнього мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу затримали в липні. Їй було висунуто підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України") та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави.