У вересні на Донбас прибудуть європейські спеціалісти в галузі безпеки - Порошенко

16:31, 27 серпня 2015
Суспільство
248 0

Європейські спеціалісти в галузі безпеки прибудуть на Донбас у вересні.

facebook.com/EuroMaydan

Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі у Брюсселі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Читайте такожПорошенко: Україна постійно порушуватиме питання про введення на Донбас миротворців

"Ми домовилися, що європейські спеціалісти в галузі безпеки прибудуть на Донбас у вересні", - процитував главу держави його прес-секретар Святослав Цеголко у Twitter.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter