У вересні на Донбас прибудуть європейські спеціалісти в галузі безпеки - Порошенко
16:31, 27 серпня 2015Суспільство
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Європейські спеціалісти в галузі безпеки прибудуть на Донбас у вересні.
Фотоілюстрація / facebook.com/EuroMaydan
Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі у Брюсселі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.
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"Ми домовилися, що європейські спеціалісти в галузі безпеки прибудуть на Донбас у вересні", - процитував главу держави його прес-секретар Святослав Цеголко у Twitter.
Ми домовилися, що європейські спеціалісти в галузі безпеки прибудуть на Донбасі у вересні. - Президент
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 27 Серпень 2015
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