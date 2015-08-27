У вересні на Донбас прибудуть європейські спеціалісти в галузі безпеки - Порошенко

Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі у Брюсселі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

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"Ми домовилися, що європейські спеціалісти в галузі безпеки прибудуть на Донбас у вересні", - процитував главу держави його прес-секретар Святослав Цеголко у Twitter.