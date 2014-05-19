В одеському Будинку профспілок 32 людини загинули 2 травня від отруєння хлороформом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України - начальник Головного слідчого управління МВС Віталій Сакал.

За його словами, в ході слідства було проведено 30 оглядів Будинку профспілок, в ході яких виявлено хімічну речовину хлороформ, дія якої призводить до зупинки дихання.

Як зазначив Сакал, встановлено, що ця речовина знаходилась в Будинку профспілок не один день. Зараз з`ясовується, звідки і ким вона була занесена, скільки її було, а також пропорційність складу, додав він.

Сакал повідомив, що українською стороною направлено до Посольства Ізраїлю листа з проханням надати кваліфікованих експертів, які б допомогли встановити дію і наслідки хлороформу.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули декілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійсько налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди.

Кількість загиблих у результаті зіткнень і масових безладів 2 травня в Одесі становить 48 чоловік, постраждалих - майже 250.