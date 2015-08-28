Понад 50% українців назвали події на Донбасі загарбницькою війною Росії - опитування

Про це свідчать дані опитування "Центру Разумкова", передає "Українська правда".

У свою чергу 8,7% опитаних вважають, що Росія не причетна до подій на Донбасі та не є стороною конфлікту. Крім того, 64,9% респондентів назвали "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями, які не мають права представляти населення відповідних територій. 16,3% вважають їх представниками окупованих територій.

Понад 50% опитаних вважають події у Луганській та Донецькій областях загарбницькою війною Росії, 25,6% - боротьбою США і РФ за вплив на Україну, 13,6% назвали їх громадянським конфліктом.

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При цьому 34,5% українців вважають, що Україна має продовжити АТО до повного відновлення контролю над окупованими територіями.

28,5% вважають, що цим територіям слід надати особливий статус, а 19,9% взагалі пропонують відокремити окуповані райони Донбасу від України. 36,5% опитаних підтримують закріплення у Конституції особливого статусу Донбасу, 39,2% такого варіанту не підтримує.

Українці загалом негативно – 44% – оцінюють поточні результати Мінських домовленостей, майже 12% ставляться до них позитивно, а майже 23% - нейтрально.

Дослідження проведене з 7 по 16 серпня серед 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.