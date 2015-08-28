Аваков назвав міста, у яких до кінця року на патрулювання вийде нова поліція

Про це на звіті уряду розповів глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, передає "Українська правда".

Він заявив, що першим кроком реформи МВС стала організація нової патрульної поліції. Аваков розповів, що після Києва, Одеси та Львова нові поліцейські вийдуть на патрулювання і в інших містах.

Так, 26 вересня поліція з'явиться у Харкові; у грудні – Миколаєві, Дніпропетровську, Ужгороді та Мукачевому, Луцьку і Хмельницькому; до кінця року почнуться конкурси у Тернополі, Херсоні, Чернівцях, Сумах, Чернігові, Івано-Франківську, Полтаві, Краматорську, Слов'янську, Сєвєродонецьку, Рівному, Черкасах, Кіровограді, Запоріжжі, Кривому Розі та Маріуполі.

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Також почнеться формування дорожньої поліції, яка спершу з'явиться на трасі між Києвом і Житомиром, потім на трасі Київ-Львів та Київ-Харків.

Крім того, паралельно мають сформувати нову систему дільничних міліціонерів, яких перенаберуть і перепідготовлять.

Раніше УНІАН повідомляв, що глава МВС Аваков пообіцяв "гідним міліціонерам" дати шанс на службу у новій поліції.