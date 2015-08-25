Поліцейські Одеси отримали сертифікати про закінчення курсів профпідготовки (фото)

В Одесі співробітники нової патрульної служби одержали сертифікати про закінчення курсів первинної професійної підготовки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського державного університету внутрішніх справ, церемонія вручення сертифікатів відбулася у виші 24 серпня.

На заході були присутні керівництво університету, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, радник першого заступника міністра внутрішніх справ України Хатія Деканоїдзе, а також - в. о. начальника департаменту патрульної служби МВС України Олександр Фацевич.

Ректор університету Олександр Користін привітав слухачів нової поліції з закінченням навчання та одержанням свідоцтв, побажав міцного здоров'я, миру, злагоди і вірно служити українському народу.

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Шкіряк відзначив, що пишається новою поліцією.

«Адже наявність нових поліцейських свідчить про перший етап реформування всієї системи МВС. Пам'ятайте, що сьогодні ви обличчя цієї реформи», - сказав він.

У прес-службі також повідомили, що навчання на базі виш проводилося з 1 липня по 23 серпня. «Вже 25 серпня нові поліцейські присягнуть на вірність українському народові», - повідомили в університеті.

У прес-службі відзначили, що кожен кандидат у нову патрульну службу пройшов ряд етапів відбору: від перевірки особистісних характеристик до перевірки знань і фізичної підготовки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі з робочою поїздкою перебуватиме президент України Петро Порошенко. Глава держави візьме участь у церемонії складання військової присяги батальйонами патрульної поліції біля пам'ятника Дюку де Рішельє.