Аваков: Перша дорожня патрульна поліція з'явиться на трасі Київ - Житомир
16:47, 28 серпня 2015Суспільство
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Перша дорожня патрульна поліція з'явиться на трасі Київ - Житомир, а до кінця року буде представлено нових дільничних.
Аваков назвав трасу, на якій з'явиться перша дорожня патрульна поліція / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час свого звіту на розширеному засіданні Кабінету міністрів.
"Перша дорожня патрульна поліція з'явиться на трасі Київ - Житомир, потім траси Київ - Львів і Київ - Харків. Це перші патрульні служби. За ними підуть інші поліцейські підрозділи", - сказав міністр.
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За словами Авакова, цього року буде представлено суспільству нових дільничних. Також буде представлено нові модернізовані поліцейські дільниці й відбудеться «інтеграція міської служби в єдиний колл-центр «102», зазначив він.
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