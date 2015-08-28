Аваков: Перша дорожня патрульна поліція з'явиться на трасі Київ - Житомир

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час свого звіту на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

"Перша дорожня патрульна поліція з'явиться на трасі Київ - Житомир, потім траси Київ - Львів і Київ - Харків. Це перші патрульні служби. За ними підуть інші поліцейські підрозділи", - сказав міністр.

Читайте такожАваков назвав міста, у яких до кінця року на патрулювання вийде нова поліція

За словами Авакова, цього року буде представлено суспільству нових дільничних. Також буде представлено нові модернізовані поліцейські дільниці й відбудеться «інтеграція міської служби в єдиний колл-центр «102», зазначив він.