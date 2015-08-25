З сьогоднішнього дня в Одесі фактично ліквідували ДАІ - Шкіряк

У Одесі з сьогоднішнього дня ДАІ фактично ліквідована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в прямому ефірі одного з одеських каналів заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, це безпосередньо пов'язано з початком функціонування в місті нової патрульної поліції.

«Вже з 22.00 нові поліцейські заступлять на цілодобову вахту. Вони поєднують у собі функції патрульно-постової служби та ДАІ. Тобто, стежать за правопорядком, як на вулицях міста, так і на автошляхах», - сказав Шкіряк.

Читайте такожСьогодні патрулювання Одеси розпочнуть перші 100 поліцейських (фото)

Він додав, що дане нововведення стосується поки тільки обласного центру, в районах області в даний час продовжує діяти колишня система, яка в найближчому майбутньому також буде реорганізована.

Шкіряк акцентував, що триває ліквідація старої корумпованої правоохоронної системи, а разом з нею і звільнення з органів внутрішніх справ осіб, які заплямували честь мундира.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі президент України Петро Порошенко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняли присягу майже 400 патрульних поліцейських.