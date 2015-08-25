Сьогодні патрулювання Одеси розпочнуть перші 100 поліцейських (фото)

Вже сьогодні патрулювання Одеси розпочнуть перші 100 поліцейських.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні МВС в Одеській області, близько 100 співробітників нової патрульної служби 25 серпня починають патрулювати вулиці.

«Очолив нову поліцію в Одесі офіцер Богдан Федун, відомий своєю беручкістю і відвагою», - зазначили в главку.

Складання присяги близько 400 патрульних планується сьогодні, біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі.

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Комунальні служби міста вранці привели площу в порядок, в тому числі, ретельно почистили названий пам'ятник. Сюди підганяють нові автомобілі, які прибули в місто минулого тижня спеціально в розпорядження нової служби.

На вулицях – велика кількість міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Одесу з робочим візитом відвідає президент України Петро Порошенко. Глава держави візьме участь у церемонії складання військової присяги батальйонами патрульної поліції біля пам'ятника Дюку де Рішельє.

Програмою перебування також передбачено відвідування президентом Одеської національної морської академії і участь у церемонії вручення ключів від квартир прикордонникам.