Порошенко нагородив загиблих нацгвардійців орденом "За мужність"

«За особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку постановляю:

нагородити орденом “За мужність” III ступеня Дацюка Богдана Вікторовича - солдата, Дебріна Ігоря Анатолійовича (посмертно)- старшого солдата, Костину Олександра Сергійовича (посмертно)- солдата, Сластнікова Дмитра Анатолійовича (посмертно) – солдата, Шияна Віталія Олександровича - старшого солдата.

Нагородити медаллю “За військову службу Україні” Бадю Юрія Сергійовича – солдата, Бакая Богдана Олександровича – солдата, Губаня Назара Юрійовича – солдата, Гуцуляка Богдана Валерійовича – капітана, Зубка Максима Андрійовича - старшого лейтенанта, Лапчика Максима Володимировича – капітана, Лутчака Тараса Ярославовича - старшого лейтенанта, Малова Євгенія Михайловича – солдата, Щетініна Дениса Володимировича – капітана, Яковишена Максима Святославовича – солдата», -йдеться в Указі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявляє, що сьогодні підпише указ про присвоєння орденів “За мужність” двом бійцям Національної гвардії, загиблим внаслідок заворушень під Верховною Радою 31 серпня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час відвідування поранених бійців Національної гвардії у Центральному госпіталі МВС, які постраждали учора під час провокацій біля парламенту.

“Я дав доручення в.о. командувача Національної гвардії зробити подання на двох українських героїв. І сьогодні мною буде підписано указ про присвоєння і Ігорю, і Дмитру орденів “За мужність”, - сказав Порошенко.

Президент пообіцяв, що організатори сутичок під Верховною Радою 31 серпня понесуть відповідальність.

“Ми вже знайшли виконавців. Будуть знайдені і організатори.... зараз вони мають нести відповідальність”, - сказав він.

31 серпня під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками та співробітниками правоохоронних органів.

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Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

За даними прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, в сутичках постраждала 141 особа, з них 131 – міліціонери й гвардійці.

Того ж дня від поранення помер військовослужбовець Національної гвардії України, старший солдат Ігор Дебрін, 1990 року народження.

Сьогодні помер ще один боєць Нацгвардії, поранений 31 серпня під час сутичок під Верховною Радою, Дмитро Сластников, призовник із Жовтих Вод.

Сьогодні, 1 вересня, в лікарні помер третій боєць Національної гвардії України, який отримав поранення під будівлею Верховної Ради України 31 вересня.

Таку інформацію на своїй сторінці в соцмережі Facebook розповсюдила народний депутат України, радник президента України Ольга Богомолець.

Це був уродженець Херсонської області Костина Олександр Сергійович. Йому було всього 20 років.