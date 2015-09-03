Українську Національну поліцію може очолити депутат Найєм - ЗМІ

Про це повідомили два близьких до Адміністрації президента джерела, пише Новое время.

Як розповів один з близьких до президента політиків, це призначення Найєм напередодні обговорював особисто з Петром Порошенком. Те, що на Банковій дійсно обговорюється це призначення, підтвердило і високопоставлене джерело в АП.

Сам Найєм, до якого звернулися за коментарем з цього приводу, не підтвердив цю інформацію, але і заперечувати її не став.

"Очолити поліцію може хто завгодно. Будь-хто, кого подасть на розгляд у Кабінет Міністрів Арсен Аваков. Всі ці кандидатури можливі. Прізвище може назвати тільки одна людина - Арсен Борисович [Аваков]. Є Закон про поліцію, в ньому записані всі процедури. Я їх не можу назвати, бо це буде неправда", - прокоментував Найєм.

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Як відомо, 19 липня цього року стало відомо, що Найєм став куратором поліції на Закарпатті, де разом з губернатором області Геннадієм Москалем займається відбором і підготовкою кадрів. Сам він також подав анкету для проходження підготовки патрульного поліцейського.

У той же час, у самому Міністерстві внутрішніх справ і офісі патрульної поліції Києва інформації про можливе призначення Найєма немає. Двоє співрозмовників видання повідомили, що на цю роль обговорювалася кандидатура Еки Згуладзе, першого заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, яка курирує реформу поліції.

"У мене немає інформації про те, що кандидатура Мустафи Найєма обговорювалася. Обговорювалася кандидатура Катерини Згуладзе", - прокоментував НВ радник глави МВС, Антон Геращенко.

Подібним чином висловився і Дмитро Євдокимов, заступник начальника патрульної поліції Києва.

"Я не чув нічого такого. Знаю, що обговорювалася кандидатура Еки. Я особисто хотів би, щоб це була Ека. А що там говорять, обговорюють, мені не відомо", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення центрального органу виконавчої влади - Національної поліції.