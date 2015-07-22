Згуладзе: патрульну поліцію цього року створять і на Закарпатті, хоча таких планів не було

Про це заявила журналістам на відкритті центрального офісу поліції Києва заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе.

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"Я хочу нагадати іншим містам, що набір (в патрульну поліцію - УНІАН) продовжується у Львові, Харкові та Одесі. 27 липня розпочнеться набір у Дніпропетровську. В Миколаєві вже відкрився. Ми будемо рухатись далі. Поза нашими планами, але ми осилимо і проект на Закарпатті, і проект в Луцьку і це буде вже в цьому році", - сказала Ека Згуладзе.