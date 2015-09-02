Набір у поліцію Краматорська і Слов'янська стартує в один день з першим патрулюванням поліції Харкова

15:10, 02 вересня 2015
Суспільство
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Патрульна поліція почне роботу в Харкові 26 вересня, цього ж дня розпочинається набір до патрульної поліції в Краматорську і Слов'янську.

Фото МВД

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на засіданні Кабінету міністрів.

"Розробляється по всій країні проект патрульної поліції... найближчим часом, 26 вересня, в Харкові розпочне роботу патрульна поліція... Це остання поліція, яка потрапляє у перехідний етап", - заявив Аваков.

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За словами міністра, в четвер, 3 вересня, стартує набір до нової патрульної поліції в Івано-Франківську, 6 вересня – у Вінниці, 13 вересня в Чернігові, 15 вересня – в Херсоні, 21 вересня, у Черкасах і Кременчуці, 23 вересня – в Полтаві.

"Особливо наголошую: у Слов'янську і Краматорську 26 вересня ми розпочинаємо набір до патрульної поліції", - додав Аваков.

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