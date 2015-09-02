Набір у поліцію Краматорська і Слов'янська стартує в один день з першим патрулюванням поліції Харкова

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на засіданні Кабінету міністрів.

"Розробляється по всій країні проект патрульної поліції... найближчим часом, 26 вересня, в Харкові розпочне роботу патрульна поліція... Це остання поліція, яка потрапляє у перехідний етап", - заявив Аваков.

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За словами міністра, в четвер, 3 вересня, стартує набір до нової патрульної поліції в Івано-Франківську, 6 вересня – у Вінниці, 13 вересня в Чернігові, 15 вересня – в Херсоні, 21 вересня, у Черкасах і Кременчуці, 23 вересня – в Полтаві.

"Особливо наголошую: у Слов'янську і Краматорську 26 вересня ми розпочинаємо набір до патрульної поліції", - додав Аваков.