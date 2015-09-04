Тягнибок: Швайці і Сиротюку оголошено про підозру у справі про події 31 серпня під Радою

Про це лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив журналістам після допиту в Головному слідчому управлінні МВС. За словами Олега Тягнибока, його допитали у справі про ці події як свідка, а Швайці та Сиротюку повідомлено про підозру.

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"Наразі я прохожу як свідок, наступний мій допит відбудеться 8 вересня. У коридорах Головного управління я довідався, що оголошено підозру Ігорю Швайці і Юрію Сиротюку. Які подальші дії слідчих для моїх побратимів, чи це буде суд і арешт, чи ні, мені невідомо", - сказав Тягнибок.

Також він зауважив, що слідчий поставив йому близько 30 запитань, на які він попередньо дав письмове пояснення.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

Головне слідче управління МВС в рамках провадження про сутички під Верховною Радою викликало на допит Тягнибока, а також членів ВО "Свобода" Сиротюка, Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.