Суд заарештував на два місяці без права внесення застави 16 учасників побоїща під Радою

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

"З 18-ти затриманих у протиправних діях, для 16-х осіб суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці, без права застави", - зазначив Шкіряк.

Також він повідомив, що ще одному із підозрюваних визначено цілодобовий домашній арешт, а інший зараз знаходиться у лікарні за станом здоров'я. "Стосовно нього рішення буде прийнято після того як він зможе взяти участь у судовому засіданні", - зазначив радник міністра.

Остання інформація щодо затриманих за підозрою у скоєнні важких злочинів та кривавого терористичного акту під стінами ВР... Posted by Зорян Шкіряк on Wednesday, September 2, 2015

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була бойова граната кинута до лав правоохоронців та бійців Національної гвардії. Один нацгвардієць загинув, ще двоє померли у лікарнях. Понад 150 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Гуменюк був затриманий в той же день.