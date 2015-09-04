Тягнибок прибув у головне слідче управління МВС на допит (фото)

Біля будівлі управління зібралося близько сотні представників ВО "Свобода" і приблизно стільки ж правоохоронців, які охороняють вхід в будівлю, а також перебувають у розташованих неподалік автобусах.

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Олег Тягнибок заявив журналістам, що він не причетний до жодних проявів тероризму, а також звинуватив владу держави у спробі узурпації влади та намаганні заборонити діяльність ВО "Свобода" як нібито терористичної організації.

"Я не отримав повістки, не розписувався ні на яких корінцях, але дізнавшись через засоби масової інформації про допит, я прийшов на нього. Я хочу заявити, що ніколи не був і не є терористом, не створював терористичної організації. Все це - намагання розправитись зі мною і з моїми побратимами", - сказав Олег Тягнибок.

Також він вкотре заявив, що події під Верховною Радою 31 серпня - це провокація влади, яка "готується йти по путінському сценарію. Будь-хто, хто йде проти влади, одразу оголошується агентом Кремля".

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

Головне слідче управління МВС в рамках провадження про сутички під Верховною Радою викликало на допит Олега Тягнибока, а також членів ВО "Свобода" Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.