Хакери зламали сайт Кременчуцької міськради і розмістили фотографію Путіна

Сайт Кременчуцької міської ради Полтавської області вчора ввечері зламали хакери й замість фотографії першого віце-мера Кременчука Віктора Калашника розмістили фото президента Росії Володимира Путіна.

Про це УНІАН повідомили у міськвідділі міліції.

За їхніми даними, 4 вересня після 21.00 до начальника міліції міста Дениса Захарченка звернувся Калашник і повідомив, що на офіційному сайті міськради на місці його фотографії з'явився портрет людини, схожої на Путіна.

Міліція почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, 19 серпня хакери зламали офіційний сайт Львівської облдержадміністрації, розмістивши на ньому фотографії президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

22 серпня хакери зламали сайт Івано-Франківської облдержадміністрації.

18 лютого хакери вже зламували сайт Львівської обласної ради, на якому встановили відеопропаганду терористичної організації «ДНР».