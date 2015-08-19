Хакери зламали сайт Львівської ОДА, розмістивши на ньому фото Путіна та посадовців РФ

У прес-службі Львівської ОДА підтвердили інформацію про злам сайту, зазначивши, що на даний час його зробили неактивним і фахівці намагаються відновити нормальне функціонування сайту.

Як передає кореспондент УНІАН, також на сайті було розміщено карикатурну фотографію українського козака з вантузом в руках замість шаблі.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого хакери вже зламували сайт Львівської обласної ради, на якому встановили видеопропаганду терористичної організації «ДНР».