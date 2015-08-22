Хакери зламали сайт Івано-Франківської ОДА
Як і у випадку із інформаційним ресурсом Львівської ОДА, сайт зазнав атаки невідомих хакерів, наслідком чого стала поява на ньому псевдоконтенту.
Хакери зламали сайт Івано-Франківської облдержадміністрації.
Як повідомили УНІАН у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, функціонування офіційного веб-сайту Івано-Франківської облдержадміністрації тимчасово призупинене.
Як і у випадку із інформаційним ресурсом Львівської ОДА, сайт зазнав атаки невідомих хакерів, наслідком чого стала поява на ньому псевдоконтенту, що ображає українців та Українську державу в цілому.
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У департаменті стверджують, що наразі ведеться цілеспрямована робота щодо невідкладного врегулювання ситуації та відновлення контенту.
Інформування громадськості, представників засобів масової інформації у цей період здійснюватиметься через сторінку Івано-Франківської ОДА в мережі Facebook.
ОДА у користувачів сайту просить вибачення за незручності.