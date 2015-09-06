Порошенко розповів, завдяки чому зростають обсяги вітчизняного виробництва
09:44, 06 вересня 2015Суспільство
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Діяльність малих і середніх підприємств впливає на зростання обсягів вітчизняного виробництва.
REUTERS
Про це заявив президент України Петро Порошенко у привітанні до Дня підприємця.
"Завдяки діяльності малих і середніх підприємств постійно зростають обсяги виробництва, збільшується роздрібний товарообіг, розширюється ринок послуг, зміцнюється економіка нашої країни", - йдеться у привітання.
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Окрім того, Порошенко переконаний, що взаємини між владою та підприємцями повинні будуватися на основі взаємоповаги і довіри, конструктивності та готовності до діалогу.
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