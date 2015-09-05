Порошенко оцінив, як тестують нових прокурорів - сподівається на докорінні зміни

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після відвідування Київського регіонального центру тестування кандидатів на посади прокурорів, перших заступників та заступників керівників місцевих прокуратур, виступаючи перед кандидатами на посади місцевих прокурорів.

«На ті 700 посад (керівників місцевих прокуратур і їх заступників - УНІАН) подано 6000 заяв від кандидатів. При цьому 90% кандидатів є адвокатами, юристами, правниками, але ніколи не працювали в прокуратурі», - сказав Порошенко.

При цьому він заначив, що «дивним чином 90% тих, хто зараз працює в патрульній поліції, ніколи не працював у правоохоронних органах, але це не завадило їм завоювати довіру людей».

Порошенко висловив впевненість, що «ця потужна армія - Генеральна прокуратура, нові місцеві прокуратури, Антикорупційне бюро, патрульна поліція, Національне бюро розслідувань, яке буде створено, створять нову систему, яка дозволить потужно і ефективно боротись з корупцією”.

Президент підкреслив, що головним чинником у цьому має бути довіра людей до правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня в Україні стартує конкурсний відбір на посади керівників місцевих прокуратур та їхніх заступників.

За словами першого заступника генерального прокурора України Давида Сакварелідзе, перший етап реорганізації органів прокуратури планується завершити у середині грудня. При цьому очікується, що до цього часу на посади буде призначено 700 нових прокурорів.

За даними Генпрокуратури, з 20 липня до 10 серпня відбувався прийом документів від кандидатів, які бажають очолити нові місцеві прокуратури.

Замість діючих на даний час 639 районних, міських та міжрайонних будуть сформовані 178 місцевих прокуратур.