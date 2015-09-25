МВС відзвітує перед ООН про розслідування подій на Майдані, 2 травня в Одесі та у зоні АТО

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Делегація ООН на чолі з помічником Генерального секретаря ООН Іваном Шимоновичем зустрілася з в.о. начальника Департаменту громадської безпеки МВС України Олегом Бабичем та іншими представниками підрозділу з метою отримання інформації про розслідування подій на Майдані, 2 травня в Одесі та у зоні проведення антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.

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Як стало відомо, ця інформація стане основою у доповіді помічника Генерального секретаря ООН в інтерактивному діалозі, який відбудеться 29 вересня цього року під час конференції в Женеві.

Як повідомив Іван Шимонович, такий інтерактивний діалог буде проходити вперше в історії.

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За словами помічника Генерального секретаря ООН, насамперед, цікавить інформація конкретних справ.

"Це події на Майдані, Одесі, мали місце 2 травня минулого року, і в зоні АТО. Крім цього нам необхідні матеріали щодо захисту прав людини і громадянина на території України", - зазначив Іван Шимонович.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ООН заявили про знищення доказів у справі про події на Майдані і пожежі у Будинку профспілок в Одесі.