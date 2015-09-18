Більшість доказів про злочини на Майдані знищені - доповідач ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

Доповідач втсловив занепокоєння щодо розслідування протестних подій на Майдані, які відбувалися з листопада 2013 року до кінця лютого 2014 року, а також подій в Одесі, що сталися 2 травня 2014 року.

"В цілому, наше занекокоєння стосується обох цих випадків, тому що багато доказів було знищено одразу ж після цих подій", - наголосив Хайнс, вказавши, що це ускладнило розслідування.

Спеціальний доповідач ООН зауважив, що процес виявлення та притягнення винних до відповідальності йде дуже повільно. "Я рекомендую українському уряду пришвидшити цей процес", - сказав Хайнс.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко наголошував, що замовники злочинів під час Революції Гідності на Майдані Незалежності ховаються у Москві.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття бійцями «Беркуту» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст України вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.