Суд заарештував свободівця Швайку і призначив заставу в 1,2 мільйона гривень
Апеляційний суд Києва змінив члену ВО «Свобода» Ігорю Швайці, підозрюваному в організації та участі у заворушеннях біля Верховної Ради 31 серпня, запобіжний захід з особистої поруки на арешт з правом внесення 1млн 218 тис. грн застави.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолютивну частину ухвали оголосила сьогодні колегія суддів Апеляційного суду Києва, задовольнивши таким чином клопотання Генпрокуратури про зміну Швайці запобіжного заходу на арешт.
Запобіжний захід, як зазначається в ухвалі, діятиме до 4 листопада.
“Апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду про застосування особистої запоруки скасувати і постановити нову — застосувати до Швайки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 4 листопада і визначити йому заставу у розмірі 1 млн 218 тис. грн.”, - зазначається в рішення суду.
Йому надається 5 діб для внесення застави після оголошення відповідного рішення.
У свою чергу, Швайка і його адвокати вважають рішення суду першої інстанції - Печерського райсуду - законним і обґрунтованим, у зв'язку з чим просили Апеляційний суд залишити його без змін.
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Довідка УНІАН. 31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу стали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната.
Загалом загинули 4 бійців Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали.
За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.
10 вересня суд обрав для Швайки запобіжний захід у вигляді особистої поруки семи народних депутатів.
Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про зіткненнях біля ВР викликало на допит голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а також членів «Свободи» Юрія Сиротюка, Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.