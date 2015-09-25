Помер ще один боєць Нацгвардії, поранений під час сутичок під Радою

Сьогодні, 25 вересня, у центральному госпіталі МВС у Києві помер поранений унаслідок кривавих сутичок під Верховною Радою боєць Нацгвардії Богдан Дацюк.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радниця президента Ольга Богомолець.

"Весь цей час він знаходився в комі. На жаль, лікарям не вдалося врятувати його життя", - зазначила вона.

В центральному госпіталі МВС помер ще один поранений 31 серпня 2015 р. під ВР - Богдан Дацюк. Весь цей час він знаходився в комі. На жаль лікарям не вдалося врятувати його життя.Вічна пам'ять... Posted by Ольга Богомолець on 25 сентября 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

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Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Того ж дня було затримано екс-бійця спецбатальйону МВС “Січ” Ігоря Гуменюка за підозрою в тому, що він кинув бойову гранату у правоохоронців. 2 вересня Печерський райсуд Києва обрав Гуменюку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці.

Також за участь у заворушеннях було затримано ще 17 осіб.