Теракт під Радою: цієї ночі помер ще один поранений солдат Нацгвардії

У своєму Twitter він написав: "Від ран після вчорашнього вибуху гранати в лікарні помер ще один строковик Нацгвардії в/ч 3027 Сластиков Дмитро, призовник із Жовтих вод".

Трохи пізніше він повідомив, що від ран помер другий з ранку боєць у госпіталі МВС. "Тільки що - Богдан Дацюк - вч.3027 ..24 роки", - зазначив Аваков.

Згодом міністр виправився, і написав, що Дацюк вижив.

Нагадаємо, вчора 31 серпня 2015 під час виконання службових обов'язків із охорони громадського порядку під час зіткнень під Верховною Радою України від поранення загинув військовослужбовець Національної гвардії України, старший солдат Дебрін Ігор Анатолійович, 1990 року народження.

Він був призваний для проходження строкової служби у лавах НГУ у квітні 2015 року.

От ран после вчерашнего взрыва гранаты умер в больнице еще один Нацгвардии в/ч 3027 Сластиков Дмитрий, призывник из Желтых вод.. Больно. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 1, 2015

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що затриманий Гуменюк Ігор Володимирович зізнався, що кинув гранату під час сутичок біля Верховної Ради між правоохоронцями й мітингувальниками, які виступали проти зміни до Конституції України в частині децентралізації. "Назвався «свободівцем» і бійцем батальйону «Січ», які перебувають у відпустці з 3 серпня по 3 вересня", - заявив Аваков.

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