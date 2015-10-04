Росія розмістила в окупованому Криму нові зразки озброєння

Центр далекого космічного зв'язку в Криму отримав п'ять нових зразків озброєння з Росії та в 2016 році почне керувати супутниками, повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву начальника штабу 15-ї армії ВКС (особливого призначення) генерал-майора Анатолія Нестечука.

"Вже поставлено п'ять нових зразків озброєння. Я думаю, що з наступного року ми почнемо з Євпаторії сеанси управління космічними апаратами", — сказав Нестечук у програмі "Генштаб" радіостанції РСН.

Він зазначив, що зривів у виконанні планів немає. Гарантовано буде замінена вся система наземного контролю до 2020 року.

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Як повідомляв УНІАН, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов в рамках 8-го Київського безпекового форуму заявив, що Російська Федерація системно розміщує наступальну ядерну зброю на території анексованого Криму.