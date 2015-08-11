У Росії збитки від невдалого пуску "Протона" оцінили в $880 тисяч

Як повідомляє прес-служба відомства, причиною аварії міжвідомча комісія назвала відмову рульового двигуна третього ступеня, передає Бі-бі-сі. Причини відмови, наголошується в повідомленні, носять конструктивний характер.

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Слідство з'ясувало, що двигун третього ступеня, який відмовив, був виготовлений в 2013 році співробітниками Воронезького механічного заводу, який є філією центру ім. Хрунічева.

У зв'язку з цим управління Слідчого комітету по Воронезькій області порушило справу про порушення правил безпеки, що спричинило великі збитки. Слідство не уточнює, чи є у справі підозрювані.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня ракета-носій "Протон-М" з мексиканським супутником на борту стартувала з "Байконура". На висоті 161 км сталася аварія, в результаті якої згоріли в атмосфері третій ступінь, розгінний блок і космічний апарат.