Порошенко: день працівника освіти об’єднує всіх, хто навчає нові покоління

На цьому наголосив президент Петро Порошенко у привітанні освітянам. «Сердечно вітаю вас із професійним святом, яке об’єднує всіх, хто виховує, навчає нові покоління, даруючи Україні перспективу в обраному нами європейському майбутньому», - зазначив глава держави.

Читайте такожЯценюк хоче диференціювати вчительську зарплату: чим кращий вчитель, тим вища зарплатаВін зауважив, що «у цей жовтневий день кожен згадує свого Вчителя – того, хто допоміг наблизитись до знань, науки та життєвої мудрості, стати на шлях здобуття найвищого професіоналізму».

«Уся країна низько вклоняється вам за невтомну самовіддану повсякденну працю та активну громадянську позицію, адже завдяки вашим зусиллям в Україні формується нова генерація українців – талановитих, свідомих та патріотично налаштованих громадян. Особливе значення це має у нинішній непростий для нашої країни час боротьби з російською військовою агресією, адже саме ви навчили відповідальному ставленню до майбутнього Батьківщини тих, хто зараз боронить рідну землю», - підкреслив Петро Порошенко у привітанні.

Він висловив упевненість, що ми здобудемо перемогу, адже відомо, що історію творять люди з мечем і люди, які читають книжки.

«Упевнений, що ваша висока фаховість, багатий професійний досвід і вірне служіння своєму народу стануть запорукою утвердження вітчизняної освіти на рівні кращих світових зразків, а її реформа буде прикладом якісних змін в усіх сферах суспільного життя», - наголосив Петро Порошенко і побажав усім миру, міцного здоров’я, добра, щедрої долі та нових здобутків в ім’я України.